Foto: Europa Press

Marta Chávarri, que fos marquesa de Cubas, ha estat trobada sense vida al seu domicili de Madrid aquest 21 de juliol, tal com ha publicat en exclusiva Pronto i s'ha confirmat posteriorment. Tenia 62 anys.

Cap a les 5 del matí l'assistenta de la llar era el cos de la mare d'Álvaro Falcó i ha trucat a la seva germana i als equips mèdics perquè anessin al domicili. No obstant, res no van poder fer per la seva vida. De moment es desconeixen les causes de la mort.

El 1982 es va casar amb Fernando Falcó i Fernández de Córdova, Marquès de Cuba, amb qui va tenir el seu únic fill, Álvaro Falcó, cosí de Tamara Falcó.

Allunyada del focus mediàtic des que va patir un accident al bany de casa seva el 2013 que li va provocar seqüeles físiques (es va parlar d'una paràlisi facial) s'ha sabut poc de la seva vida des d'aleshores.

L'any passat va viure un dels moments més feliços de la seva vida, amb el casament del seu fill Álvaro i Isabelle Junot. A més, aquest mateix any va poder donar-li la benvinguda a la seva primera néta, Philippa, amb qui es va veure compartint les primeres passejades pels carrers de Madrid.