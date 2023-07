Foto: Instagram / @lauraescanes

El cantant Álvaro de Luna va tenir un preciós detall amb la seva nòvia, Laura Escanes, després de pujar-la a l'escenari davant de tot el públic. L'artista va interpretar la cançó Tot amb tu, escrita especialment per a l'ex de Risto Mejide.

El moment va culminar amb un petó romàntic abans que la influencer abandonés l'escenari. L'artista va compartir el seu sentir en una història: "De les coses més boniques que m'han passat aquests dies és haver-te escrit una cançó en un moment de la meva vida en què sentia no estar preparat ni per suportar-me i que la cantés tota aquesta gent a ple pulmó".

"Tant de bo duri per sempre, encara que si no és així vull agrair-te la bondat de la teva ànima (mirall en què em miro des que et conec). No sé si en algun moment escriuré una cançó amb més cor que aquesta. El que si sé és que m'has ensenyat a estimar-me, a voler ballar ia voler.

"Ets d'aquelles persones en què em vull mirar tota l'estona perquè sou el reflex que el món val la pena tota l'estona. Estic molt orgullós de la persona que ets i del que projectes. Voleu-vos perquè si no ho fas seràs l'única que no vegi l'increïble que ets. Gràcies per voler-me bé, ens ensenya.