La revista People ha llançat una bomba al món del cor i la música, ja que afirmen que Rosalía i Rauw Alejandro han trencat la seva relació després de tres anys de festeig. "Les fonts diuen que malgrat l'amor i el respecte que els cantants tenen l'un per l'altre, tots dos van acordar acabar el compromís", han anunciat.

La parella portava tres anys de relació quan va anunciar el seu compromís amb el EP que van llançar junts, 'RR'. En la cançó Beso es veia l'anell que l'artista porto-riqueny li va regalar a la cantant catalana i amb el qual segellaven la seva història d'amor que, lamentablement, ha durat menys del que esperaven.

Els primers rumors sobre una possible relació van començar a l'agost de 2021, i uns mesos després ho van confirmar en les xarxes socials després d'haver-la mantingut en secret.

Al maig, la parella va revelar com va ser el moment del compromís: "Va ser de la manera més bonica que em podia haver imaginat. En el terrat de la casa de l'àvia de Rauw, van començar focs artificials, es veia tot Puerto Rico i jo no m'ho esperava", va explicar Rosalía.

"Rauw em va dir, vine et vull ensenyar un lloc i jo li vaig continuar d'allò més innocent i de colp va començar a buscar alguna cosa... I jo pensava, què està buscant? Es va agenollar, crec... Estava nerviosa, no em recorde dels detalls. Jo només pensava, no m'ho puc creure, no serà que em donarà un anell. I llavors, em vaig posar a plorar", va confessar.

De moment, la parella no ha dit res sobre aquest tema, per la qual cosa tocarà estar pendent per si confirmen la primícia de People.