Sebastián Yatra / Arxiu

La ruptura de Rauw Alejandro i Rosalía ha enxampat tothom a contrapeu perquè ningú no s'esperava el final d'aquesta relació, molt menys quan havien anunciat el seu compromís després de publicar el videoclip de Beso, una cançó de l'EP 'RR' que havien compost tots dos artistes junts.

Després de l'exclusiva de People, els usuaris de Twitter han començat a bolcar les seves teories sobre el perquè de la seva ruptura, i una de les conclusions a què han arribat és que l'artista porto-riqueny va ser infidel a la catalana amb una model: Valeria Duque.

Segons informen diversos mitjans, tots dos es van conèixer el 4 de juny passat quan ella va acudir a un dels seus concerts. Aquella nit va passar amb ell al backstage i fins i tot es van allotjar presumptament al mateix hotel. Aquí va ser quan la Rosalia va compartir una foto amb la descripció: "no pots tapar el sol amb un dit".

Però a més d'aquestes teories, una cosa certa són les declaracions de Sebastián Yatra. El cantant colombià va ser caçat sense adonar-se'n en un vídeo en què afirmava que Rauw Alejandro no estava enamorat de Rosalía. A més, deia el mateix del també cantant colombià Camilo, que manté una relació sòlida amb l'artista Evaluna Montaner.

“Ni Camilo ni Rauw estan enamorats…jo m'he adonat en tots aquests anys que he treballat en aquesta empresa”, declarava Yatra. No et perdis el moment: