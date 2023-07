La cantant Rosalía / @EP

Rauw Alejandro emetia un comunicat a través de les seves xarxes socials confirmant la seva ruptura sentimental amb Rosalía aquest dimecres passat i ella també ha fet aquest pas. L'artista internacional ha penjat una història a Instagram amb què ha llançat un missatge concís, però directe, a tots els seus fans.

"Jo vull, respecto i admiro moltíssim Raúl. Ni cas a les pel·lícules, nosaltres sabem el que hem viscut. Aquest moment no és fàcil, així que gràcies a tothom per entendre i respectar", ha compartit la cantant al seu perfil d'Instagram, demostrant que la seva ruptura seria amistosa.

Des que dimarts es fes pública la fi de la història d'amor d'aquests dos artistes, han estat moltes les especulacions que hi ha hagut a les xarxes socials sobre els motius. De fet, han arribat a sortir dos noms de dues possibles infidelitats que hauria comès Rauw.

Res més lluny de la realitat, Rosalía amb aquestes paraules confirma que el moment no és fàcil, però aclareix que "vull, respecto i admiro moltíssim" la seva exparella, i per això confirmaria que no hi ha hagut terceres persones en la seva relació.