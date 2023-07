Christian Gálvez i Patricia Pardo / @EP

La parella va fer parlar molt en les primeres setmanes de relació, acaparant els mitjans de comunicació amb la seva història d'amor. Per això, van decidir mantenir en secret un dels dies més feliços de la seva vida fins avui, quan ho han volgut compartir amb la resta del món.

La parella compartia a xarxes socials una imatge que reconstruïa com es veien les estrelles fa més d'un any, quan es donaven el 'sí, vull' en secret, un secret que han aconseguit guardar lluny de la premsa. Aquesta meravellosa notícia no venia sola, ja que era simplement el context per donar la notícia més feliç de la parella: esperen el primer fill.

Amb les paraules "No podem estar més enamorats i feliços esperant el nostre nadó" i una imatge de tots dos abraçant la tripita de la periodista, demostraven que estan gaudint molt d'aquesta nova etapa en què estan formant la seva pròpia família.

També han volgut compartir una fotografia d'una rosa juntament amb una cita d'Antoine de SaintExupéry i una imatge de les mans lluint els anells de casament. Sens dubte, el matrimoni ja se sent còmode compartint aquestes dues notícies amb els seus seguidors i celebrant més alt i amb més ganes el seu amor.