Gloria Camila / @EP

Aquest dissabte les xarxes van ser testimonis d'un retrobament que va causar una autèntica revolució: Kiko Jiménez i Sofía Suescun amb Rocío Carrasco i Fidel Albiac a la final de la Kings League , a Madrid. A més, el Mestre Joao i Alba Carrillo també es trobava en aquest nou 'grup' d'amics que s'ha creat els darrers anys.

Tots ells compartien a les seves xarxes socials imatges del moment en què es van unir per gaudir de la final i la veritat és que les reaccions no han trigat a aparèixer. La primera ha estat Gloria Camila , que no s'ha pogut callada en veure aquestes noves relacions i ha parlat a través de les seves stories d'Instagram: "Em sembla patètic" i assegurava: "Com he callat tantes vegades els he acostumat que ho poguessin fer, però m'he cansat”.

La jove no està molesta, simplement ha volgut explicar el que fa molt de temps que calla. "La meva ruptura amb el senyor (Kiko Jiménez) va ser molt sonada" començava dient, cosa que va alimentar ell mateix pels platós, igual que tota la seva família ja que "al final es va sumar tota la família".

Sense més dilacions, Gloria entrava de ple en la història que mai havia explicat: "Portava des del Covid rebent trucades en número ocult, en una d'aquestes se'ls va oblidar posar el número ocult, era de Christian Suescun, resulta que era per felicitar-me el any... estaria amb la seva gent i els va semblar divertit un 31 trucar-me", confessava.

Una trucada que no només es produeix fa dos anys, ja que aquest darrer Nadal també encara que "la trucada ja no va ser només a mi, també al telèfon del meu pare, al de Marina i al meu telèfon" també d'"un número que no es molestava a posar-se en ocult" i que tornava a ser el de Christian Suescun "al costat del senyor i amb la seva germana, imagino que la seva mare 'la de les paperes' va veure graciós trucar al meu pare com si fos d'una ràdio per dir-li que eren molt fans".

Es va adonar que vaig pertànyer a ell perquè el va posar al telèfon i es va adonar que era el mateix i "òbviament el vam bloquejar"... però no tot queda aquí! ja que "passa l'any, me'n vaig a la granja i quan surto, rebo uns missatges d'un número que no tinc desat".

Un número que "mai descobreixo qui és perquè la foto de perfil era d'algú desconegut", però amb el temps s'assabenta que "és l'avi del senyor, em vaig quedar flipant" ja que era una "conversa era patètica" afalagant la figura de el seu pare i defensant-la quan "el seu avi em va trucar de puta cap amunt".

"Em quedo al·lucinant perquè ja havia passat temps, o sigui, deixeu-me en pau, no he parlat de vosaltres a la vida", explicava i de forma indirecta entrava a opinar sobre les fotos de Kiko, Sofia, Rocío, Fidel, el Mestre Joao i Alba Carrillo: "Quan tens enemics en comú, ells es fan amics i és molt típic en aquestes persones".

Quan pensàvem que el relat de Glòria havia acabat, la jove comentava que "aquest matí rebo des d'un altre número desconegut unes imatges en què surt el senyor, la meva germana, el mestre Joao" i llavors, es fica al perfil "i veig Cuca Segura Jiménez, és la mare del senyor”.

La mare de Kiko Jiménez li hauria enviat les fotografies per veure la seva reacció i la Glòria ha decidit no quedar-se callada: “Són molt donats a provocar, ja no només els fills, també les mares, el que no m'esperava és aquesta obsessió tan heavy que fins i tot em fa por".

Sense pèls a la llengua, Gloria enviava un missatge a la mare de Kiko: "Senyora té molt poca vergonya, no té valors ni educació" i confessava que "espero que la vostra obsessió passi", deixant clar que "ho faig públic perquè estic farta".