Els col·laboradors més emblemàtics del famós programa televisiu " Sálvame " han tornat triomfants a Espanya després d'una emocionant travessia de dues setmanes per Miami i Mèxic, on han estat filmant el seu esperat docureality. Kiko Matamoros, Belén Esteban, Maria Patiño, Kiko Hernández, Chelo García Cortés, Terelu Campos i Lydia Lozano van arribar a l'aeroport d'Adolfo Suárez Madrid-Barajas carregats de maletes i amb una barreja de felicitat i cansament després de viure una experiència que han qualificat com a la més intensa i apassionant de la vida.

Belén Esteban acomiadant-se del seu gos abans d'anar a Miami



Aquest ambiciós projecte ha estat una gran aposta de ' Netflix ' i, segons els protagonistes, marcarà una fita històrica al món de l'entreteniment. Durant 11 dies, els col·laboradors de "Sálvame" han recorregut diferents llocs d'Amèrica, enfrontant desafiaments emocionals i personals que marcaran empremta a la història de la televisió.



L'equip es va mostrar entusiasmat per la feina feta, però mantenint en secret la data exacta d'estrena i els detalls més reveladors del docureality. Tot i això, ja han assegurat als seus fidels seguidors que el resultat final no decebrà , ja que promet ser una inoblidable i captivadora immersió en les vides i experiències d'aquestes cares tan estimades que han acompanyat el públic a l'univers televisiu durant tants anys.



La travessia per Amèrica ha estat una oportunitat única perquè els espectadors coneguin els seus ídols d'una manera més profunda i íntima, i els col·laboradors de Salvame estan emocionats per compartir aquesta aventura amb el món. Des de moments plens de rialles i diversió fins a situacions emocionals i commovedores, el docureality promet desvetllar aspectes desconeguts de la vida d'aquestes famoses cares de la televisió.