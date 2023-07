Arxiu - Belén Esteban

Els col·laboradors de Sálvame ja han tornat a Espanya després de passar dues setmanes a Amèrica , i Belén Esteban ha trigat molt poc a deixar anar una de les seves habituals 'zascas'. La reina del poble ha estat entrevistada per una reportera en arribar a casa seva a Paracuellos , on s'ha queixat d'alguns programes estiguin afirmant que té una crisi amb el seu marit Miquel: "Tu et creus que jo em posaré a discutir amb el meu marit en un carrer?”, ha preguntat indignada l'Esteve. "Em gepa molt", ha conclòs.

RETORN A ESPANYA

Els col·laboradors més emblemàtics del famós programa televisiu " Sálvame " han tornat triomfants a Espanya després d'una emocionant travessia de dues setmanes per Miami i Mèxic, on han estat filmant el seu esperat docureality. Kiko Matamoros, Belén Esteban, Maria Patiño, Kiko Hernández, Chelo García Cortés, Terelu Campos i Lydia Lozano van arribar a l'aeroport d'Adolfo Suárez Madrid-Barajas carregats de maletes i amb una barreja de felicitat i cansament després de viure una experiència que han qualificat com a la més intensa i apassionant de la vida.



Aquest ambiciós projecte ha estat una gran aposta de ' Netflix ' i, segons els protagonistes, marcarà una fita històrica al món de l'entreteniment. Durant 11 dies, els col·laboradors de "Sálvame" han recorregut diferents llocs d'Amèrica, enfrontant desafiaments emocionals i personals que marcaran empremta a la història de la televisió.