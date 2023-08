Foto: Instagram @ mguerrero231



Miguel Guerrero Albarrán , un jove futbolista de 29 anys, ha decidit penjar les botes per endinsar-se al món d'OnlyFans. A la primerenca edat de 13 anys va començar a jugar a futbol, però 16 anys després ha decidit deixar aparcada la seva professió. Al llarg de la trajectòria, l'exjugador ha format part de les divisions inferiors del Sevilla FC i altres clubs.

Per donar a conèixer la seva decisió, ha compartit un vídeo promocional a través de les xarxes socials. En aquesta nova etapa, Miguel ha trobat un mentor a Mario Hevás, que ha aconseguit el reconeixement en múltiples ocasions dins aquesta plataforma. Amb el suport i experiència de Mario, Miguel es prepara per brillar i prosperar en el seu nou ofici com a creador de contingut a OnlyFans.

Miguel Guerrero també és conegut per haver estat a La Illa de les Tentaciones. "Tenia dos anys de contracte amb un bon sou, la temporada passada vaig ser un programa de televisió 'L'Illa de Las Tentaciones' i vaig començar a crear contingut i creu el meu públic. Entre les ganes de ficar-me a aquest món ja que ell futbol no em motivava igual, he pres la decisió ”, ha confirmat l'exjugador en una entrevista amb La W Radio.