El comunicador Jorge Javier Vázquez, al Teatre Tívoli

Jorge Javier Vázquez ha reaparegut després de mesos desaparegut de la televisió i de l'escena mediàtica. Tot i això, les paraules utilitzades pel presentador fan témer que la seva absència podria ser molt més llarga, fins i tot permanent. En un post on el presentador compartia imatges d'una obra de teatre de Nacha Guevara a Buenos Aires, Vázquez s'ha acomiadat dels seus espectadors amb un breu: "Fins sempre".

El presentador de Mediaset , ha utilitzat unes paraules d'agraïment cap als seus seguidors que podrien sonar a comiat: “Penso molt en vosaltres, en tots aquells que dediqueu un instant de la vostra vida per escriure'm i dedicar-me paraules plenes d'afecte i d'alè. Gràcies sempre "No sabeu com m'acompanyen l'ànima. Us desitjo un mes d'agost inoblidable. Fins sempre ", ha conclòs Vázquez.

A la publicació també ha afalagat Nacha Guevara, assegurant que ha anat a veure la seva obra de teatre fins en tres ocasions, on va acabar "plorant a llàgrima viva escoltant el monòleg final".

CONTINUARÀ A MEDIASET?

Les misterioses paraules de Jorge Javier contradiuen les informacions que s'han llançat les últimes setmanes, que apuntaven que el presentador podria tornar a Telecinco al setembre amb un format que competís directament amb Pablo Motos .

La informació va ser publicada per 'Lecturas', una revista molt propera a Jorge Javier Vázquez i on el col·laborador té una secció. Tot i això, aquest "fins sempre" podria indicar que el presentador té previst que el seu allunyament dels focus sigui definitiu.