Rodolfo Sancho / @EP

Daniel Sancho, el fill de 29 anys del conegut actor Rodolfo Sancho, ha confessat haver "assassinat i desmembrat un colombià a Tailàndia". Segons explica el portal Informalia, l'actor és a "xoc" després de conèixer la notícia i ha anat al país asiàtic per auxiliar el seu fill.



Daniel Sancho era a l'illa turística de Koh Pha Ngan al costat del mort, quan va decidir acudir a una comissaria propera per denunciar la desaparició de la víctima. En presentar-se a la comissaria, podien entreveure's talls i esgarrapades al seu cos. Tot i això, després d'una investigació, finalment va confessar els fets a la Policia de Tailàndia, admetent la seva responsabilitat en el cas.

D'acord amb les primeres indagacions, es van trobar parts del cos, entre ells malucs i cuixes, en un escombriaire dijous, i se sospita que podrien pertànyer a Edwin Arrieta Arteaga, un cirurgià plàstic de 44 anys.



D'acord amb una font policial, Daniel Sancho va explicar a l'interrogatori que va portar Arrieta a la seva habitació, on la víctima hauria intentat tenir-hi sexe oral, però Sancho va rebutjar la proposta. Aquest rebuig va portar a un augment de la tensió, cosa que va provocar un tràgic desenllaç.

Segons la versió donada pels investigadors, en un rampell d'ira, Sancho va colpejar Arrieta, causant que aquest perdés el coneixement en caure i colpejar-se el cap amb la banyera. Posteriorment, el jove va prendre la decisió de desmembrar el cos en fins a catorze parts i després distribuir-los en diverses bosses d'escombraries.

A principis de setmana, el fill de Rodolfo Sancho va ser captat per diverses càmeres de seguretat mentre comprava ganivets, una serra i bosses d'escombraries.

Segons fonts properes a Daniel Sancho, el jove podria haver estat objecte d'amenaces de mort i hauria estat coaccionat per terceres persones per cometre el crim. Com a conseqüència d'aquests fets, el visat ja ha estat revocat. S'espera que les pròximes hores es dugui a terme la seva detenció, ja que es presentaran diverses proves en contra davant un jutge.