Maria Teresa Campos fa més d'un any / @EP

L'estat de salut de María Teresa Campos ha estat motiu de preocupació durant uns quants mesos. Fa dos anys, la família va prendre la decisió d'apartar-la de la televisió i dels mitjans de comunicació.

Diumenge passat 18 de juny, l'expresentadora va celebrar de forma íntima el seu aniversari número 82 , envoltada de la seva família i éssers estimats.

Durant aquesta setmana, Terelu Campos va commocionar el públic en fer unes esquinçadores declaracions sobre l'estat de salut de María Teresa: "Ja no puc suportar veure patir la meva mare".

A més, Alejandra Rubio va compartir més detalls sobre la malaltia de la seva àvia al programa 'Así es la vida', exposant el dolor que la família està travessant: "Per nosaltres és molt dur veure-la així, ja no és la mateixa àvia que coneixíem. De sobte, un dia va canviar i no hi ha res que puguem fer sobre això. Amb el temps he après a acceptar-ho, però al principi va ser molt desconcertant”.