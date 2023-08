Daniel Sancho / Instagram

Després de ser detingut a Tailàndia acusat d'assassinat, Daniel Sancho ha declarat haver comès l'atroç crim: "Sóc culpable, però jo era l'ostatge d'Edwin. Em tenia com a ostatge. Era una gàbia de vidre, però era una gàbia". Amb aquestes paraules confessava que era l'autor de la mort d'Edwin Arrieta Arteaga, cirurgià plàstic de 44 anys d'origen colombià.

El jove de 29 anys ha assegurat davant les seves advocades d'ofici tailandeses i diversos agents que “em va fer destruir la relació amb la meva xicota, m'ha obligat a fer coses que mai no hauria fet”. De moment, el fill gran de l'actor Rodolfo Sancho segueix detingut a la comissaria de policia de Koh Phangan.

A més, assegura que el colombià “estava obsessionat” amb ell: “Em va enganyar, em va fer creure que el que volia era fer negocis amb mi, ficar diners a l'empresa de què sóc soci. Que féssim coses junts, que anéssim a Mèxic, Xile, Colòmbia, a obrir un restaurant. Però tot era mentida. L'únic que volia era a mi, que fos el seu xicot”.

Daniel Sancho va arribar a l'illa de Phangan l'1 d'agost, lloc on es va trobar amb la víctima, el cos de la qual va ser trobat dies després desmembrat en un abocador de Tailàndia. El jove assegura que la relació que se sentia amenaçat per ell, cosa que el va portar a cometre el crim: "Cada vegada que intentava allunyar-me'n, m'amenaçava".

Sobre la pressió dels agents tailandesos per declarar-ne la culpabilitat, Daniel assegura que ho va fer per decisió pròpia: "No em vaig sentir còmode, però tampoc forçat". Confessa que "ningú m'ha pegat ni m'ha fet mal" i que va sentir que "no tenia cap altra opció" al moment: "Em van prendre proves d'ADN i això és tot. Això és tot".

Durant aquests dies, els agents locals intenten reconstruir el crim amb l?ajuda de Daniel Sancho, a qui han portat fins a la platja on va estar amb el doctor colombià abans de la seva desaparició. S'espera que el seu pare, Rodolfo Sancho, aterri a l'illa els propers dies.