Cristina Pedroche / @EP

Fa poc més de tres setmanes, Cristina Pedroche i Dabiz Muñoz van tenir la primera filla. La presentadora ha anat publicant a les seves xarxes socials el procés posterior al part, i aquest dissabte va penjar una foto i un vídeo en què ja se la veia sense rastre de l'embaràs. Qualsevol diria que fa tres setmanes no estava embarassada.

"Aquí no hi ha sort ni miracles, hi ha molta preparació abans i durant l'embaràs. Vida saludable, esport, menjar sa i meditació", afirmava a la publicació.

Tot i això, els usuaris de Twitter no han vist gens bé les seves paraules, ja que consideren que ho ha fet des d'una posició de privilegi per la posició econòmica que tenen.

"Fer creure les dones que si no recuperen el seu cos en 3 setmanes és perquè no s'han esforçat és tan estúpid com perjudicial. Ets lliure de fer amb la teva vida allò que vulguis però no venent falsedats ni consells perillosos", comentava una usuària.

"Tot això està molt bé, el problema ve quan no tens temps perquè et passes el dia treballant, quan tot i així no arribes a final de mes, quan no et dóna temps ni a fer-te de menjar i menges el primer que enganxes, en fi , el que és de classe treballadora", deia un altre.

"En gairebé 2 mesos de postpart que porto, el més semblant a la meditació que he fet ha estat un minutet que em vaig tancar a plorar al bany, menjar sa una amanida que va fer la meva sogra, i esport el que faig pujant les bosses de la compra", afirmava una tercera.

Per tant, les xarxes no han vist gens bé aquestes paraules de la presentadora.