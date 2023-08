Foto: Europa Press

Noves informacions sobre l'assassinat i desmembrament del colombià Edwin Arrieta a mans presumptament de Daniel Sancho. Després de l'ingrés a la presó provisional del fill de Rodolfo Sancho, el diari Bangkok Post ha publicat nous i esgarrifosos detalls sobre la declaració del jove davant les autoritats tailandeses, en què ha explicat quin tipus d'enllaç l'unia amb el cirurgià i ha revelat els motius pels quals va decidir acabar amb la seva vida.

Tal com publica el diari, el xef tenia planejat matar Edwin (per això fos captat per les càmeres de seguretat de Koh Phanghan comprant un ganivet, una serra i bosses d'escombraries de grans dimensions abans de l'arribada del seu amic a la illa per assistir junts a la festa de la Lluna Llena) i el crim hauria tingut lloc la nit del 3 dagost.

Com ha reconegut en la seva confessió, mantenia relacions sexuals de forma esporàdica amb el colombià, a qui va conèixer per Instagram, des de fa aproximadament un any. I hauria estat en voler finalitzar-les quan Arrieta l'hauria amenaçat de difondre imatges de tots dos de caràcter íntim, advertint-li que podria enfonsar la imatge pública de la seva família, molt coneguda a Espanya. Desesperat, Daniel hauria planejat l'assassinat durant les vacances a Tailàndia.

Després de recollir el cirurgià a l'aeroport, s'hauria dirigit a una habitació d'hotel a la platja de Hat Salat, on poc després moriria, com ha revelat el fill de Rodolfo Sancho, d'un cop fortuït. El seu amic hauria volgut tenir-hi sexe, però es va negar. Acegat per la ira, li propinaria un cop de puny que va provocar que Edwin caigués i perdés el coneixement després de colpejar-se el cap amb el lavabo.

Una hora després, i en veure que el colombià no reaccionava, va decidir desmembrar el seu cos en 14 trossos amb ajuda de ganivets i d'una serra -tal com ha detallat davant la policia va trigar tres hores a fer-ho-, els va distribuir en bosses d'escombraries i en una bossa de lona de viatge, escampant una part en un abocador i una altra al mar, per a la qual cosa va comprar un caiac per 1000 dòlars a unes joves tailandeses.

Posteriorment, una vegada es va desfer de les restes mortals del seu amic, Daniel hauria tornat a l'hotel per netejar l'habitació -tot i que els investigadors haurien trobat restes de sang, greix i cabells al desguàs-, deixant-la dijous al voltant de les 9 de el matí. Després acudiria a la festa de la Lluna Llena amb dues noies i hauria estat posteriorment quan hauria denunciat a comissaria la desaparició del seu amic.