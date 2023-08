Daniel Sancho / @EP

Novetats en la investigació de l'assassinat i desmembrament d'Edwin Arrieta a mans, presumptament, de Daniel Sancho Bronchalo . Tot i que la policia tailandesa ja ha confirmat que acusarà el fill de l'actor Rodolfo Sancho d'assassinat premeditat per la quantitat d'indicis i proves en contra, els advocats del jove xef podrien tenir un as a la màniga per reduir considerablement la condemna, que podria ser cabdal segons el sistema judicial de Tailàndia.

I és que com han revelat aquest dijous a 'Mirall públic', els investigadors haurien trobat al telèfon del presumpte assassí una amenaça de mort del cirurgià colombià a Daniel si aquest acabava amb la seva relació.

Noves i rellevants dades que confirmarien la versió del nét de Sancho Gracia, que després de confessar davant les autoritats policials que va matar i esquarterar Edwin, va justificar subcrim perquè se sentia "un ostatge" del seu amic, amb qui hauria mantingut una relació sexual esporàdica des de fa un any i que, segons ell, li hauria fet xantatge a publicar en xarxes socials imatges explícites de tots dos de caràcter íntim per enfonsar la reputació de la seva família si el cuiner trencava amb ell. Cosa que es confirmaria amb l'amenaçador missatge del mort que la policia hauria trobat al telèfon de Daniel.

La investigació policial continua en marxa i, amb prou evidències per acusar el fill de Rodolfo Sancho d'assassinat premeditat -tot i que queden caps solts perquè encara no s'ha trobat ni el cap d'Edwin ni el mòbil- s'especula que podria finalitzar en menys de tres setmanes tot i que la llei estableix un termini de gairebé 3 mesos.

Daniel afronta el seu quart dia a la presó de Koh Samui i, malgrat que el seu estat anímic és força bo, ha menjat, ha dormit i s'ha pogut banyar, l'ansietat i la preocupació comença a fer efecte en ell -en prendre consciència de la duríssima realitat que l'espera- i ha demanat medicació a la infermera de la presó.