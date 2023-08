Foto: Instagram Daniel Sancho

Enmig de l'agitació mediàtica al voltant de la investigació de l' assassinat d'Edwin Arrieta , la família de Rodolfo Sancho ha optat per distanciar-se de l'atenció mediàtica i han triat Carmen Balfagón com a portaveu. Amb l'objectiu de proporcionar detalls actualitzats sobre el cas, la família confia a la capacitat de Balfagón per comunicar públicament en nom seu.

Carmen confessava ahir mateix a la televisió que el cas "podria fer un tomb important, de 180 graus", cosa que manté a tothom pendent de noves notícies. Europa Press ha pogut parlar amb l'advocada, que no ha dubtat a respondre cadascuna de les nostres preguntes.

La lletrada assegura que en aquests moments la família està malament. "Us podeu imaginar, és que aquí no he de dir res, perquè qualsevol es pot imaginar què és una situació d'aquestes, perquè francament malament, és que és lògic".

Sobre els propers passos que estan fent els advocats en el cas, explica que esperen disposar de les declaracions de Daniel Sancho els propers dies per poder dur a terme les seves pròpies investigacions. "De moment prenent una mica contacte amb el cas, perquè s'ha parlat molt a nivell mediàtic, però no tenim encara cap actuació policial ja judicials evidentment no és el moment, però no tinc cap actuació policial. Aleshores intentarem en aquests dies parlar amb l'advocat, amb el company que està exercint la defensa de Daniel a Tailàndia perquè ens comença a passar els documents que ell ja ha de tenir, per exemple, totes les declaracions i començar una mica a compondre, cosa que aquí seria un sumari, unes diligències, començar a compondre-les”.

D'altra banda, l'advocada explica la seva teoria sobre que el crim no només va ser realitzat per Sancho. "Jo he dit que això no ho ha pogut fer ell sol i ho he dit des del principi. Aleshores vull veure sobre les declaracions d'ell i les diligències, perquè hi ha altres diligències policials que han de passar a la defensa i una vegada que es acabi aquest informe policial ho ha de tenir la defensa. Jo vull veure què és el que s'ha investigat”.

Sobre la possibilitat d'extradir Daniel Sancho a Espanya, l'advocada explica que "evidentment és una via que hem d'explorar perquè hi ha possibilitat d'extradició amb Tailàndia . És clar que caldrà explorar, però ara mateix, en el moment que estem, que no sabem res perquè sabem el que vosaltres ens heu explicat, els companys que hi han estat, nosaltres no sabem res. Necessitem saber, veure i conèixer què és i quina instrucció policial s'ha fet d'aquest cas”.

La lletrada dóna la seva opinió sobre les declaracions que van donar els familiars d'Edwin Arrieta als mitjans de comunicació: "Jo en això no em pronunciaré, em semblen lògiques, és que és el que hi ha, aquí hi ha una víctima real, una persona que ha mort i d'aquí no em ficaré”.

També explica que de moment, Rodolfo Sancho, no té previst viatjar a Tailàndia. "M'imagino que sí, però insisteixo que el nostre paper és primer ser portaveus perquè és lògic, ells no estan per ara mateix atendre mitjans. I el segon i més important, sobretot, que és el paper nostre, veure què hi ha a Tailàndia a nivell d'actuacions policials", conclou.