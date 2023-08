Albert Rivera, sorprès en el seu retorn a Madrid. Foto: Europa Press

L' exlíder de Ciutadans, Albert Rivera , va tornar a la capital espanyola després d'unes vacances de descans, però sembla que el seu retorn no va estar exempt de moments tensos. En arribar a l'aeroport, va evitar comentar sobre els recents rumors sobre una possible nova història d'amor a la seva vida i va expressar.

Visiblement molest, Rivera va exclamar "Una altra vegada molestant la gent, de veritat?". Quan va ser preguntat si preferiria mantenir-se al marge de les polèmiques, va assentir amb el cap en senyal d'acord. En referència a les imatges que en van circular al costat d' Aysha Daraaui a la platja, va declarar "Que mai parlo!".

Tot i expressar comprensió per la feina dels mitjans, Albert va deixar clar que també espera que es respectin els seus drets a la imatge i la intimitat: "Si jo entenc la vostra feina, però el dret a la intimitat és de tots els espanyols, no només d'uns quants. El dret a la imatge també, però és la vostra feina i és el meu dret com el de qualsevol altre espanyol. Només us demano que em deixeu tranquil com a qualsevol altre espanyol, ni més ni menys."

Rivera també va posar èmfasi en el respecte a la seva família ia les persones properes a ell. "Jo respecto molt la vostra feina, però respectar la meva vida, la meva família i la meva gent com qualsevol altre ciutadà espanyol, ni més ni menys. No vull ser ni més ni menys que qualsevol altre."

Preguntat sobre el seu estat sentimental, va mantenir un silenci significatiu i va optar per sortir ràpidament de l'aeroport, buscant allunyar-se de l'atenció dels mitjans per continuar enfocant la vida en els assumptes personals i professionals.