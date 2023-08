Fotografia de Daniel sancho

La Policia de Tailàndia descarta que el colombià Edwin Arrieta morís de forma accidental i creu que el xef espanyol Daniel Sancho va planejar el seu assassinat, ja que havia comprat prèviament material per executar el pla, i recorda que en cas d'assassinat premeditat la justícia tailandesa normalment sol·licita la pena capital.

En una roda de premsa, el subdirector i altres responsables de la Policia de Tailàndia han reconegut, tot i això, que no s'ha trobat l'arma homicida i que segueix investigant la causa definitiva de la mort, ja que no tenen clar si va morir per apunyalament, per un cop al cap contra el lavabo o ja a terra, quan Sancho hauria iniciat el procés per esquarterar-lo, segons la declaració de l'assassí confés.

A més, la policia ha explicat que en el desmembrament del cos s'haurien utilitzat dues eines de tall, una serra, i el ganivet de carnisser que Sancho va comprar abans de veure Arrieta però que tampoc no han estat trobat encara. "Es van utilitzar dos ganivets però només en va comprar un" , han precisat els portaveus policials.

La investigació policial considera que Sancho va actuar sol i descarta la participació d'altres persones pels enregistraments de les càmeres de seguretat de la zona i perquè no s'han trobat restes d' ADN d'una segona persona. Totes aquestes circumstàncies els fan pensar que el crim va ser premeditat en solitari i que en cap cas no es va deure a un accident.

"En primer lloc va donar un cop de puny a Edwin i el va colpejar a l'aigüera. I quan ja estava mort el va tallar a trossos. No ha estat un accident, estava planejat d'abans", assegura el subinspector de la Policia tailandesa.

A la pregunta de si aquesta hipòtesi es deu a la confessió de Daniel oa una anàlisi post-mortem a Arrieta, el subdirector de la Policia respon que per les dues raons, primer per la confessió i després perquè "l'anàlisi forense així ho indica" , ja que s'han trobat marques d'un tall possiblement per apunyalament a la part dreta del pit així com a la camisa del metge colombià mort.

D'una banda, la policia ha dit que el mort no va morir per un cop al lavabo sinó per apunyalament, encara que en un altre moment de la roda de premsa ha admès que no és clara la causa definitiva i que no es pot confirmar encara la causa , que segueix en investigació. Tot i això, ha afegit que Daniel ha confessat que va apunyalar Edwin Arrieta a la part dreta del pit, aquest va caure després de donar-se un cop al cap va morir.

"No ha estat un accident perquè estava planejat. Hi ha hagut una confessió, hem anat a l'habitació i s'han fet exàmens forenses", ha reiterat una vegada i una altra la Policia, que descarta la implicació de terceres persones.

Així mateix, la policia basa les seves indagacions en la confessió de Daniel Sancho, a qui se li han practicat exàmens que descarten restes d'alcohol o drogues al cos.

El jove xef espanyol hauria trigat, segons la policia, unes tres hores a esquarterar el cos i posteriorment es va quedar una nit més per netejar-ho tot i llençar alguns objectes d'Arrieta, encara que a la caixa forta de l'habitació de l'hotel s'ha trobat la quantitat de 9.000 dòlars nord-americans.

Si bé, ha reconegut que el mort i el presumpte assassí s'havien enviat missatges mutus a través del mòbil, el subdirector de la Policia ha descartat donar-ne cap informació. "Encara no podem parlar dels detalls d'aquesta conversa", han afirmat contundents davant de les insistents preguntes de la premsa en aquest sentit.

En definitiva, la Policia de Tailàndia no té clara la causa final de la mort d'Edwin Arrieta ni ha trobat els ganivets amb què Sancho l'hauria apunyalat i posteriorment esquarterat, ni tampoc objectes personals d'Arrieta com el mòbil o el rellotge.

Tot i això, encara que no ha revelat el contingut dels missatges, la Policia ha subratllat que Daniel Sancho ha confessat que va matar Edwin perquè volia deixar la relació que mantenia amb ell, cosa a la qual Arrieta es negava.

Finalment, ha indicat que a Tailàndia quan un assassinat és planificat "en general es demana la pena de mort".