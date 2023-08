Foto: Europa Press

Albert Rivera tindria una nova parella. I no es tracta d'Aysha Daraaui , amb qui va ser sorprès en actitud afectuosa durant una escapada amb amics a Eivissa fa unes quantes setmanes (i amb què va protagonitzar la portada de la revista Lecturas abraçats a l'aigua mentre l'actriu li feia un llengüet a l'orella) com tots pensàvem.

La nova il·lusió del Rivera seria una jove anomenada Carla amb qui ha estat enxampat malbaratant petons i passió a l'illa pitiüsa. Unes instantànies que no deixen cap dubte i que publica aquest dimecres 16 d'agost la revista Semana , revelant algunes dades sobre la veritable il·lusió de l'exlíder de Ciutadans.

Carla, el cognom de la qual es desconeix de moment, és dissenyadora de moda i influencer . Còmplices i intercanviant intenses mirades, Albert i Carla van embarcar junts i no es van separar en cap moment fins que van arribar a la capital. Molt expressiu, l'expolític li va explicar alguna cosa a la nova il·lusió sense deixar de gesticular mentre la dissenyadora l'escoltava atentament amb un somriure.

Ja a Madrid, la parella abandonava la terminal per separat, pensant que la seva incipient història d'amor encara no havia estat descoberta per la premsa. I era aleshores quan Albert, molt enfadat, evitava pronunciar-se sobre els rumors de relació amb Aysha Daraaui que, a la vista està i veient la seva complicitat amb Carla, no eren certs.