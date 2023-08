Foto: Europa Press

Beatriz Trapote , esposa de Víctor Janeiro , no podria estar més contenta amb el retorn del seu cunyat, Jesulín d'Ubrique , a les arenes. En una declaració plena d'entusiasme, la periodista ha expressat la seva alegria per la tornada del torero a la plaça i els desitjos d'èxit per a la temporada vinent.

"Súper feliç. Que torni, que ho vegem durant aquesta temporada i, res, que talli dues orelles i cua mínima", va manifestar Trapote, compartint el seu optimisme sobre el rendiment de Jesulín a la sorra.

Trapote assegura que Jesulín ha dedicat molt de temps i esforç a preparar-se per tornar, especialment amb la motivació de brindar el millor per als seus 4 fills. "Ell pensant en els seus tres fills més en el nen ja que ho donarà tot a la plaça", ha comentat Trapote.

Sobre la possibilitat de treballar amb Belén Esteban , que també ha tornat a la televisió, Trapote no mostra cap objecció. "A mi res, encantadíssima", va assegurar.