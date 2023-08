La mare de Daniel Sancho. Foto: Europa Press

Aquest dijous 17 d' agost , després d' acabar el període de 10 dies d' aïllament per protocol anti Covid des del seu ingrés a la presó de Koh Samui pel presumpte assassinat i desmembrament d' Edwin Arrieta , Daniel Sancho ha rebut la primera visita d' un membre del seu família .

El xef, de 29 anys, s'ha retrobat amb la seva mare, Silvia Bronchalo , que no ha dubtat a deixar de banda el seu anonimat i fer un pas endavant per viatjar a Tailàndia i donar suport al seu fill després de la confirmació per part de la Policia tailandesa que demanarà la pena de mort per al jove .

L'exparella de Rodolfo Sancho (allunyada dels mitjans) arribava a primera hora del matí (hora tailandesa) a la presó en un taxi, ocultant la cara amb la llarga cabellera i amb unes grans ulleres de sol negres, ha entrat a pas ràpid al centre penitenciari per veure per fi Daniel, evitant fer declaracions a la premsa.

La visita ha durat 20 minuts i ara com ara es desconeixen els detalls de la visita i els propers passos que farà la mare de l'únic acusat per l'assassinat d'Arrieta, encara que s'especula que podria allargar la seva estada a Tailàndia i ser ella qui acompanyi el xef les properes setmanes, ja que Rodolfo Sancho no té previst viatjar al país asiàtic de moment. Com ha explicat el seu portaveu, Carmen Balfagón, està "enfonsat" i abans de visitar el seu fill s'ha de "rearmar psicològicament".