Foto: Instagram (@tamara_gorro)

Amiga d'Albert Rivera, Tamara Gorro va ser l'única persona amb què l'expolític va parlar després de la publicació de les seves imatges en actitud còmplice amb Aysha Daraaui a Eivissa. Tot i que les instantànies publicades per la revista Lecturas eren d'allò més reveladores, la col·laboradora de Y ahora Sonsoles desmentia rotundament la relació, assegurant que després de la seva recent ruptura amb Malú, l'última cosa que pensava l'exlíder de Ciudadados era en tornar a enamorar-se.

El temps ha demostrat que la influencer tenia raó, ja que Semana ha revelat que la nova il·lusió de Rivera no és l'artista catalana d'origen marroquí, sinó una dissenyadora i influencer anomenada Carla Cotterli amb qui ha estat enxampat malbaratant apassionats petons, carícies i abraçades a l'illa pitiüsa.

I, com no podia ser d'una altra manera, Tamara s'ha pronunciat sobre les importants novetats en la vida amorosa del seu amic que, com deixa clar, no té nòvia malgrat el que s'ha publicat sobre la nova il·lusió: "Cada un ha de fer la seva vida de la millor manera sense fer mal a ningú, i crec que ell com qualsevol persona ho està fent, està gaudint i ja està, tant ell com qualsevol persona com jo, imagina't que em veus cada dia amb un amic , què serà? el meu xicot? Potser una vegada sí, però no serà sempre” apunta.

"Carla no és la seva parella com a tal. D'aquí no sé quant doncs no se sap, però ara com ara, que jo sàpiga, no, no, no" assegura, deixant entreveure que de moment és una amiga especial d'Albert que en un futur es podria convertir en la seva nòvia, però que encara és massa aviat per anomenar-la així.

Parlant d'amors, Tamara confessa que anímicament està per fi "molt bé" i, encara que "homes no n'hi ha" a la seva vida, "estic súper enamorada perquè tinc dos fills espectaculars, la meva mare, els meus avis, les meves nebodes, els meus amics. ..". "En l'amor no se sap mai, però estic tranquil·la. M'estic començant a enamorar de mi" revela, sense tancar la porta a tornar a enamorar-se un any després de la seva separació d'Ezequiel Garay amb qui, assegura, té una relació meravellosa.