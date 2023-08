Foto: Europa Press

Silvia Bronchalo ha visitat el seu fill Daniel Sancho a la presó per segon dia consecutiu i, per primera vegada, ha trencat el silenci.

Tranquil·la, i donant unes mostres de fermesa admirables tenint en compte els duríssims moments que està vivint, l'exparella de Rodolfo Sancho ha atès els mitjans de comunicació i ha revelat com es troba Daniel i com va ser la seva primera trobada amb ell.

Unes declaracions que no han superat el minut i mig i en què Silvia, en primer lloc, ha agraït "l'empatia" que han mostrat amb ella els mitjans de comunicació, ja que els reporters van decidir no fer-li cap pregunta en la primera visita a el seu fill, respectant el seu silenci en aquest dolorós tràngol.

"Per mi ha estat molt difícil. Comunicar-vos que està força millor, que està tranquil, l'estan tractant molt bé ia esperar que es resolgui tot" ha explicat, emocionada.

I és que, com ha reconegut, no és fàcil per a ella parlar davant les càmeres perquè "no sóc mediàtica, no tinc cap interès a sortir a la televisió ni res. Crec que ho sabeu i agraeixo i respecte moltíssim l'empatia que esteu mostrant".

Confirmant amb un "clar" que es troba a Tailàndia com a mare, recolzant el seu fill, Silvia ha insistit, quan li han preguntat com ha vist Daniel, que "porta 10 dies i està força millor dins del que és possible. resoldrà la situació".

"Sí clar, i jo" ha afirmat, confessant que tant el jove com ella es van emocionar en la primera visita a la presó en què, com ha transmès el personal de l'ambaixada espanyola que acompanyada a l'ex de Rodolfo Sancho de la seva arribada a Tailàndia, Daniel va demanar a la seva mare que sigui fort.

Abans d'entrar de nou a la presó per tornar a veure el seu fill, Silvia s'ha sincerat i ha revelat que el presumpte assassinat d'Edwin -que creu que Daniel no va cometre- ha enxampat la família completament per sorpresa: "Sí, per suposat. Ningú s'espera una cosa així, ningú està preparat per rebre una cosa així. Ningú ens prepara per a una notícia així".