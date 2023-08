Foto: Europa Press

L'estricta dieta que segueix la Família Reial per l'obsessió que molts asseguren que té la r eina Letizia per l'alimentació saludable ha fet parlar molt en els últims temps. Sense anar més lluny, diferents mitjans de comunicació asseguren que la monarca va intentar introduir canvis al menú que la Princesa Leonor menjarà durant els propers mesos durant la seva instrucció militar a l'Acadèmia General de Saragossa. Cosa que no hauria aconseguit, ja que des de l'Exèrcit de Terra s'hauria transmès a Casa Real que tots els alumnes menjaran el mateix i les coses seguiran com fins ara malgrat l'ingrés de l'hereva al tron a les Forces Armades.

Desmentint que Letizia sigui tan estricta amb la dieta com s'ha afirmat, el responsable de la històrica gelateria Livorno de Aravaca (Madrid) , que subministra gelats a la Família Reial des de fa anys, ha atès Europa Press i confirmant que tant els Reis com les seves filles (i també els Emèrits) són aficionats a aquests dolços tan propis de l'estiu, ha revelat quins són els sabors favorits de la reina, de Felip, de la Princesa Leonor i de la Infanta Sofia.

Juan Ignacio, que així es diu el propietari del negoci, revela que “portem 40 anys treballant amb ells, i solen venir a comprar els gelats sempre que tenen un esdeveniment o qualsevol cosa. Vénen els cuiners a buscar-los i se'ls emporten per al Palau de la Zarzuela" encara que, com apunta amb un somriure, "el Rei venia quan era més jovenet amb les seves amistats a prendre's alguna cosa". I, com assegura, "és una persona molt normal, amable, cordial, i si no t'avisen ni t'adones que hi era".

Els gustos de Don Felipe, força clàssics i dolços, "el de dolç de llet, el de bonron, el de torró", i en el cas de la Reina Letizia, es decanta per "la maduixa i la xocolata vegana", igual que la Princesa Leonor. Pel que fa a la Infanta Sofia, admet que no ho sap -"aquí m'agafas"- però creu que els seus gustos són similars als del seu pare. I el sabor favorit de la Reina Emèrita Donya Sofia, el de “mandarina”, que mai falta a palau.

Revelant que "abans demanaven gelats més vegans però ara estan més normal. Són de gustos normals i els agrada la maduixa, la xocolata... coses normals" la gelatera desmenteix els rumors que circulen sobre l'estricta alimentació que se segueix a Zarzuela: " Amb aquests gelats no cal, amb aquests gelats cuiden la línia sols” afirma divertit.

"Estem contents que segueixin confiant en nosaltres després de tants anys i que duri molts anys" afegeix, assegurant que la clau de l'èxit i que Casa Real els hagi convertit en la seva gelateria de referència no és cap altra que "treballar dur i moltes hores" ". "La feina és la mateixa tant els Reis com per a una altra persona, al final l'esforç és el que acaba fent que la gent torni, és igual que sigui un Rei o que sigui un fuster" conclou