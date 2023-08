Foto: Instagram Daniel Sancho

Important última hora sobre la investigació de l'assassinat d'Edwin Arrieta a mans, presumptament, de Daniel Sancho . 3 dies després que les autoritats tailandeses fessin públic que ja sabien els resultats definitius de l'autòpsia del cirurgià colombià, han donat a conèixer el motiu de la seva mort el 2 d'agost passat.

I no va morir per una punyalada com es va pensar al principi després de la declaració en què el fill de Daniel Sancho va confessar el crim, sinó que va morir degollat segons ha revelat el número 2 de la Policia de Tailàndia, Surachate Hakparn.

"Tenim ja els resultats definitius de l'autòpsia. Primer es van barallar, segons les proves al lloc (del crim). Daniel li va donar un cop de puny, després el doctor (Arrieta) va caure i es va colpejar el cap contra el lavabo, però no va morir en aquell moment, sinó quan (Sancho) va començar a tallar-li el coll, segons els forenses", ha dit.

És a dir, que encara que algunes de les parts desmembrades del cos d'Edwin Arrieta no han estat trobades -entre elles el tors, que confirmaria si Daniel va dir la veritat en confessar que li havia apunyalat després d'un forcejament en comunicar-li el desig de trencar la relació per a casar-se amb una altra persona a Tailàndia- els resultats de l'autòpsia ja són definitius i afirmen que el metge cirurgià va morir degollat i que, quan el xef espanyol va començar presumptament a tallar-li el coll, encara era viu.