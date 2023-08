Doríssims moments per a Albert Rivera . El seu pare, Agustín, moria aquest diumenge a Màlaga -on residia amb la seva dona, María Jesús Díaz- als 71 anys per un problema cardíac. Una mort inesperada, ja que no patia cap patologia prèvia, que ha deixat completament desolat l'expolític, que mantenia una relació estreta amb el seu progenitor.

Albert Rivera en una roda de premsa @ep



Sense temps per perdre per estar al costat de la seva mare en aquest dolorós tràngol, i donar el seu darrer adéu a un dels grans pilars de la seva vida, l'exlíder de 'Ciutadanos' viatjava des de Londres -on es trobava passant uns dies- a Màlaga, i sense dissimular el seu abatiment, atenia els mitjans de comunicació a les portes del tanatori de l'Axarquia confessant que es tractava d'un "dia molt difícil". "Estem trencats" reconeixia.



Al seu costat Malú, que demostrant la meravellosa relació que mantenen malgrat la seva separació, es desplaçava fins a la localitat andalusa per donar suport a Albert en aquests moments.



Més sencer ha reaparegut aquest dilluns l'expolític al tanatori per acomiadar el seu pare, que després de ser vetllat durant tot el matí, ha estat incinerat al migdia. Acompanyat per familiars i amics com Inés Arrimadas, Rivera ha agraït l'afecte que els mitjans de comunicació li han mostrat després d'aquesta pèrdua irreparable i, més sincer que mai, ha revelat que “no pot ser un moment més difícil... gràcies, de veritat".



Després de la incineració, Albert i la seva mare abandonaven agafats de la mà el tanatori, sense força per fer declaracions després de donar el seu últim adéu al seu pare i marit , respectivament, les restes del qual enterraran en la més estricta intimitat. Un dolorós tràngol en què l'expolític no ha comptat amb el suport públic de la seva nova il·lusió, la dissenyadora Carla Cotterli, que ha preferit mantenir-se en un discret segon pla i no desplaçar-se a Màlaga per estar al costat de Rivera en aquest moment