Cop dur per a Miguel Bosé . Mentre Nacho Palau reapareixia a la televisió per parlar de les meravelloses vacances que ha passat aquest estiu a Mallorca amb Miguel Bosé i els seus fills -deixant la porta oberta a una hipotètica reconciliació-, l'artista patia un dels ensurts més importants de la seva vida.

Miguel Bosé @ep



I és que tal com han revelat diversos mitjans de comunicació mexicans, el cantant de 'Morena mía' va ser assaltat per uns encaputxats a punta de pistola divendres a la matinada 18 d'agost a la seva mansió de 'Desert dels lleons' al país asteca.



Segons avança 'TvNotas', Miguel estava en aquell moment a casa amb els seus fills Diego i Tadeo, quan al voltant de les 20.30 hores vuit individus van irrompre a casa seva i van sostreure diners, joies i diversos objectes de valor del cantant, entre els que es troben una camioneta amb què van fugir del lloc després de segrestar el seu xòfer.



"Miguel Bosé estava descansant a la sala de casa seva, veient televisió. De sobte, diu que el cantant va veure algunes ombres per la finestra que dóna al pati. Aleshores, van entrar vuit persones amb dessuadora negra i cobreboques. Van començar a cridar-li coses. van dir que no es mogués, que els digués on eren els diners. Van desarmar un element de seguretat que era a la casa", informa el mitjà mexicà, que sosté que els lladres van retenir en una habitació l'artista, els seus fills i els seus fills empleats mentre es feien amb el botí.



Diego i Tadeo, d'11 anys, estarien a la part superior de la casa i en sentir els crits haurien baixat a veure què passava, trobant-se amb els encaputxats. Un moment en què Bosé hauria abraçat els petits, tranquil·litzant-los.



Afortunadament, no caldria lamentar danys humans, ja que després de sostreure joies, diners en efectiu i altres objectes personals, la banda hauria abandonat la mansió en una camioneta propietat del cantant. Un vehicle que ja hauria estat recuperat, encara que les últimes informacions apunten que Miguel encara no ha denunciat l?assalt a la policia, i de moment no hi ha cap detingut.



Un atracament sobre el qual tampoc s'ha pronunciat públicament, encara que aquest diumenge -quan suposadament el succés ja hauria tingut lloc- compartia una imatge d'allò més somrient a Instagram presumint del color 'plata' que ha adquirit els cabells pel pas del temps.



'El programa de l'estiu' s'ha posat en contacte amb Nacho Palau, que ha reconegut que es va assabentar de l'assalt pels mitjans de comunicació i ha assegurat que aquest dilluns intentarà posar-se en contacte amb Miguel per veure com es troben tant ell com els seus fills després d'haver viscut l'ensurt més gran de les seves vides.