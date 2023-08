Foto: Europa Press

Joana Sanz, la dona de Dani Alves, ha denunciat, a través del seu perfil d'Instagram, l'assetjament a què està sent sotmesa per part d'un usari d'aquesta mateixa xarxa social.

La jove, amb una story , ha dit que "tinc por, aquesta persona fa mesos que m'amenaça" i assegura que tot i haver-lo bloquejat, tant la família com els amics segueixen rebent missatges amenaçadors.

Assegura que qui hi ha darrere del perfil que li envia missatges té "càrrecs al Brasil per possessió d'armes, violència domèstica i altres delictes" i va assegurar que "tem per la meva seguretat".