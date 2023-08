Els marquesos de Griñón van començar la seva aventura a l'Aeroport d'Adolfo Suárez Madrid Barajas i van agafar una QSuite a bord del vol de Qatar Airways amb destinació Johannesburg amb escala a Doha amb un preu que ronda els 3.500 euros per persona i que van encadenar amb un segon vol intern que els va portar fins a Ciutat del Cap on es van allotjar a l'hotel Belmond Mount Nelson, on els preus per nit ronden els 1.500 euros la nit i on van estar uns quants dies.



D'aquí es van traslladar a la reserva Sabi Sabi a Sud-àfrica , per arribar-hi van haver d'agafar un altre vol intern que va aterrar a l'aeroport internacional de Kruger que de mitjana costa uns 250 euros per persona. La parella es va allotjar a l'allotjament més exclusiu de la reserva el lodge Earth. El preu, que segons la pàgina web és de 5.600 euros la nit.



Finalitzats els dies de safari Tamara i Íñigo van posar rumb a les cascades Victòria agafant un vol de l'aeròdrom privat de Sabi Sabi fins a Mpumalanga , i un altre amb direcció a Livingstone . Allà es van allotjar al Royal Livingstone By Anantara on el preu per nit ronda els 1.300 euros la nit.



Després van fer una breu escala a París i es van allotjar a l'Hotel de Crillon on una suite amb balcó com a oscil·la entre els 5.000 i els 6.000 euros la nit i els vols des de l'Àfrica fins a París.

Des d'allà a Tahití, 6.000 més més per persona on primer van realitzar diverses excursions amb bicicleta i després van agafar un vol intern fins a Bora Bora en una avioneta privada i es van instal·lar en un bungalou del complex del Four Seasons Resort .

Així, amb suites de luxe i vols, els experts calculen que la suma de totes les despeses superaria els 150.000 euros per a aquesta lluna de mel de més d'un mes. Un viatge no acte per a totes les butxaques.