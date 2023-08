La parella, en una estrena de cinema de dimarts passat 22. Foto: Europa Press

Després del seu pas per La isla de las tentaciones Fani Carbajo es va convertir en un rostre habitual de molts programes de televisió a Telecinco. Una onada que no va dubtar a aprofitar, apostant per negocis com un bar de copes a Madrid que hem pogut veure a través de les seves stories a les xarxes socials.

Va esprémer al màxim la seva relació sentimental amb Christofer pel platós i fins i tot va retransmetre el seu casament en directe, però fa uns mesos van posar punt final a la seva història d'amor. Ara, sembla que la col·laboradora de televisió torna a obrir el seu cor davant de les càmeres.

Fani posava per primera vegada amb la seva nova parella, Fran, a la premiere de Ninja Turtles: caos mutant i ens asseguraven que “estem molt bé, ja hem fet 6 mesos, anem camí dels 7, molt bé, molt tranquils, molt feliços i bé, tot bé".

Tan il·lusionats estan que si els preguntem per un possible casament, Fran ens confessa que “em queda poc” encara que Fani li frena els peus. "A veure estem molt bé, la veritat. Noces ja es veuran, el que vida vulgui, el que el temps digui, sense pressa, estem en una època molt bona i molt bonica". assegurava.

Preguntada per si Fran és l'amor de la seva vida, matisava "l'amor de la meva vida és el meu fill, sempre ho he dit. De moment ell s'està convertint en l'amor". Això sí, no dubtava a confessar tot el que li ha aportat a la seva vida. "M'ha donat l'estabilitat que necessitava, emocional com a econòmica, les coses com són. Jo ho he parlat amb ell un munt de vegades, em vol, em respecta, em recolza en tot, no em diu en cap moment que sí i que no he de fer. Amb el meu fill es porta molt bé així que molt contenta", deia, somrient.

Pel que fa a les comparacions, Fani prefereix no comparar-ho amb Christofer: "Són personalitats molt diferents, a mi això de comparar com a mi no m'agrada que em comparin amb altres noies no vull que a ells se'ls compari, ell té la seva personalitat, el vaig deixar perquè no m'agradava i ja està. Jo li desitjo el millor i ell a casa seva i jo a la meva".