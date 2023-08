L'actor, en una imatge de fitxer. Foto: Europa Press

Última hora sobre Rodolfo Sancho. Fa uns dies saltava la notícia que el viatge de l'actor a Tailàndia per visitar el seu fill Daniel a la presó de Koh Samui podria ser imminent. El seu portaveu, Carmen Balfagón, confirmava les intencions de l'artista, explicant que abans de posar rumb al país asiàtic tenia certs tràmits i gestions per resoldre.

Una cosa que ja hauria fet, ja que A el programa del verano han avançat que el protagonista d'El ministerio del tiempo ja ha abandonat Fuerteventura, on resideix amb la seva parella Xenia Tostado i la seva filla Jimena -de 8 anys- i on s'ha refugiat des de la detenció del seu fill pel presumpte assassinat del cirurgià Edwin Arrieta.

Tot i que encara se'n desconeixen els detalls, el programa ha confirmat que Rodolfo ja ha deixat l'illa canària i en aquests moments podria estar volant cap a Bangkok, encara que no ha transcendit si primer farà una parada a Madrid per reunir-se amb els seus advocats o visitar a la seva mare i als seus germans, als quals està molt unit i als que no ha vist des que va començar el que el seu germà Rodrigo descriu com "un malson".

La seva exparella i mare de Daniel, Silvia Bronchalo, porta a Tailàndia des de fa una setmana i visita diàriament el seu fill -a excepció dels caps de setmana, quan els reclusos no poden veure els seus familiars a la presó de Koh Samui.

En les properes hores Rodolfo podria retrobar-se amb ella a l'illa tailandesa, on es rumoreja que estarien plantejant-se llogar un habitatge que es converteixi en la caserna general de la família, que establirà torns per romandre al país asiàtic perquè Daniel se senti recolzat en aquest dur tràngol en què podria ser condemnat a pena de mort.

I, s'espera que el primer que faci quan arribi a Koh Samui sigui visitar el seu fill a la presó on va ingressar el 7 d'agost passat acusat de l'assassinat d'Edwin Arrieta. Un duríssim moment per a l'actor -que ha pogut parlar amb el cuiner per videotrucada- en què es desconeix si tindrà forces per fer algun tipus de declaració als mitjans de comunicació espanyols desplaçats a Tailàndia per cobrir el cas.