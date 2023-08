Terelu Campos ha fet una excepció a la seva 'norma' de no parlar de la seva exparella més polèmica, Pipi Estrada , i en una entrevista concedida a 'El Mundo' s'ha despatxat a gust contra l'home amb qui va compartir la seva vida entre el 2003 i 2005. "Aquest és un endarrerit, d'ell no parlo" afirma, per confessar a continuació que ha tingut amors "lletjos, lletjos i lletgíssims". "Jo no exigeixo a un home tenir un cos, sinó una ment, encara que també és cert que algun he tingut sense cervell. Qui no ha tingut un chapapote a la seva vida?" ha assegurat, deixant entreveure entre línies que es podria referir al periodista.



Pipi Estrada - EP

Unes paraules que no han fet ni mica de gràcia a Pipi, que sense pèls a la llengua ha carregat contra Terelu, a qui acusa de no tenir "dignitat" : "Em sorprèn que ella sent tan intel·ligent caigui en aquesta desqualificació. Així que al chapapote i que si tal… jo crec que té mala memòria, en aquesta professió que tothom es coneix, ella va comentar moltes vegades quan estàvem vius sota aquest mateix sostre, deia als col·laboradors que jo era un amant fantàstic” ha recordat , assegurant que al seu moment la filla de María Teresa Campos va confessar que "havia estat l'home que més havia estimat a la seva vida, perdó per la modèstia". Per això, no entén la presentadora "hagi canviat tant anys després... si es va sentir es va sentir, després això de després, és una altra història" sentencia.



"Terelu és una dona que per la boca mor el peix i Terelu més d'una vegada. Ella és una dona que presumeix que la seva intimitat és innegociable, que la seva dignitat és innegociable i després on és la dignitat, on és la intimitat?, la moral?… en fi” apunta, afirmant que la mare d'Alejandro Rubio hauria de “ser més persona en tots els sentits. Que sigui menys tirana amb el feble i menys pilota amb el fort ”.



Amb un afavoridor canvi de look amb què s'ha tret uns quants anys de sobre, Pipi no està passant per un bon moment personal. I és que després de 4 anys d'amor ha acabat la seva relació recentment amb l'Andreina i, com confessa, encara s'està recuperant d'aquest revés dur: “Estic trist, però estic tranquil. Estic tranquil perquè tinc la consciència tranquil·la, he estat molt responsable en aquesta relació durant gairebé quatre anys i això m'enorgulleix, que no puguin dir res de dolent de mi".



"Quan tens un fracàs emocional com jo en aquest cas, t'entristeix, pensava que Andreina seria la dona per sempre, per morir al seu costat i el meu últim amor" reconeix, deixant clar que en aquesta ocasió s'ha portat bé amb el seu exparella i "no tinc cap motiu pel qual demanar perdó".



Com desvetlla, “ni Andreina s'ha posat en contacte amb mi ni jo m'hi he posat en contacte, aquesta vegada no he fet absolutament res de res, tot és producte de la imaginació”. "No ho sé, potser igual obeeix a una estratègia o potser hi ha una altra ruta ja pel mig" llisca, sense aclarir a què es refereix amb aquestes enigmàtiques paraules.



Tot i aquesta garrotada , Pipi no perd la fe a tornar a trobar l'amor perquè "sóc molt tossut, molt baturro. Com el baturro que va per la via del tren i el tren arriba de front i no para de xiular i el baturro li diu xufla, xufla que com que no t'apartis tu… jo seguiré” . "Ara vull estar tranquil, vull viure la meva tristesa, la meva feina i ocupar-me molt de la meva filla i bo... tenir una vida amb pau i tranquil·litat" explica.