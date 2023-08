Laura Bozzo - YOUTUBE

La polèmica presentadora argentina Laura Bozzo s'ha convertit en la primera concursant confirmada de la nova edició de Gran Hermano VIP 8, segons ha anunciat Yotele en exclusiva.

Amb 72 anys, la veterana presentadora que ha revolucionat la televisió argentina amb el seu to incisiu, conviurà a Guadalix de la Serra amb la resta de concursants que seran confirmats les properes setmanes.

Laura Bozzo, que n'ha presentat una vintena (molts contenen "Laura" al títol), va viure un declivi professional a principis del mil·lenni. Des de llavors ha intentat aixecar el cap participant en diversos formats. Aquest mateix any ha participat a 'La Casa dels Famosos'.

El declivi de Laura Bozzo va arribar el 2002, quan va ser acusada d'associació il·lícita per delinquir i rentar diners. Tot i que la presentadora no va reconèixer mai aquestes acusacions, va complir tres anys d'arrest domiciliari. El 2020 va ser condemnada per evasió fiscal.