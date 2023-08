Foto: Europa Press

A primera hora de la tarda de dijous passat 24 d'agost, Isabel Pantoja es deixava veure a l'aeroport de Jerez de la Frontera agafant un vol privat amb la companyia del seu inseparable germà, Agustín . La tonadillera, sense ganes de parlar, feia la seva esperada aparició després de setmanes sense veure-la des que va anar a l'hospital després de la intervenció del seu fill Kiko.

Amb les típiques ulleres de sol i amb un outfit que cridava l'atenció per les altes temperatures que assotaven el sud d'Espanya, Isabel lluïa un xandall color nude de màniga llarga i cua alta. Això sí, evitava fer cap comentari respecte al casament de la seva filla, Isa Pantoja, amb Asraf Beno.

Diferent estampa ens trobàvem quan Isabel aterrava a Las Palmas de Gran Canària, on el proper dissabte farà un concert. Molt somrient i molt bromista, la cantant no dubtava a respondre algunes preguntes de la premsa i mostrar així la seva cara més simpàtica davant de les càmeres.

Un equip d' Europa Press era a les instal·lacions i va ser testimoni de com la tonadillera escoltava atentament les preguntes sobre el casament de la seva filla i, lluny de confirmar la seva assistència... sorprenia la premsa amb una resposta que ningú esperava.

"Hola, carinyo" deia l'artista davant la presència de la premsa i quan li preguntàvem com es troba ens feia un gest amb el polze en senyal que "bé". Molt feliç de poder ser a les Canàries, Isabel ens assegurava que "sempre, sempre afecte" ha volgut tots els seus fans de les illes.

"Que cauràs" li deia als reporters mostrant la seva preocupació davant el seguiment que estaven fent a l'aeroport a causa de la seva presència i, ara sí, confirmava amb paraules que es troba "molt bé".

Visiblement bronzejada, Isabel no dubtava a riure's quan escoltava les floretes de la premsa en destacar el to de pell i agraïa, amb un somriure a la cara: "Gràcies". Agafada de la mà del seu germà Agustín, la cantant es va mostrar molt entusiasta pel seu concert d'aquí a dos dies.

El rostre el canviava quan escoltava la gran pregunta, anirà o no al casament de la seva filla amb Asraf Beno... esborrava fulminantment el somriure de la cara, però en sentir d'un dels reporters: ja tens la pamela preparada? la tonadillera treia el seu sentit de l'humor i feia broma en veure que ell portava un barret: "No, la portes tu, la portes tu".

D'aquesta manera, no hi ha dubte que estem davant d'una nova Isabel Pantoja que, després del seu gran èxit en la gira pels Estats Units, està pletòrica i amb més ganes que mai de pujar als escenaris per entregar-se al seu públic.