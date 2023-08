Foto: Europa Press

Ja no són fets aïllats; el robatori violent que va patir María del Monte mentre era al seu domicili és l?últim d'una sèrie d'assalts a l'interior dels seus habitatges que s'han viscut els últims mesos. "Estem bé i no s'ha de lamentar cap desgràcia. Això és per a mi, l'important", deia del Monte, a punt de les llàgrimes, apuntant que "no desitjo això a ningú".

Del Monte va explicar a la premsa, l'endemà de l'assalt, que a casa hi hagués grans quantitats de diners, però això no va impedir als lladres que s'emportessin tot el que hi havia de valor. Tot i això, la cantant no ha volgut aportar més detalls "per no entorpir res", referint-se a la investigació que ja està en marxa .

Aquest és, doncs, l'últim cas d'una onada d'assalts que han patit celebritats del nostre país. Per trobar un altre d'aquests episodis, de fet, no cal remuntar-se gaire... encara que va ser a Mèxic, amb Miguel Bosé com a víctima.

També aquest any ha denunciat, el fill de Camilo Sesto, un episodi d'aquestes característiques mentre era a casa seva.

Si ens remuntem a finals de l'any passat, el dissenyador Francis Montesinos també va veure, a finals del mes passat, com havia de traslladar l'hospital per un assalt violent mentre era al seu domicili.

I si us penseu en episodis d'aquest tipus, el nom que ve a la ment és el de l'empresari José Luis Moreno . El productor de televisió ha patit episodis així fins a 3 ocasions: el 1999, el 2007 i el 2016. El robatori del 2007 és el més recordat, ja que després de ser agredit, va estar a l'hospital durant prop d'una setmana.