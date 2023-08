Foto: Instagram (@rosalopezoficial)

Després de més de 4 anys de festeig, Rosa López ha decidit fer un pas més en la seva relació i fer-se el sí, vull amb la seva parella Iñaki García. Tot i que han estat molt discrets amb la seva història d'amor, la cantant i el policia no han dubtat a compartir aquesta nova notícia amb els fans que l'han acompanyat durant tants anys.

"Ho va explicar als seus fans, va ensenyar un anell i va dir aquest és el dia més important de la meva vida i va assenyalar on estava Iñaki" ha revelat en exclusiva Ricky García al programa Fiesta . Feliços i més enamorats que mai, Rosa i Iñaki es van conèixer en un concert de Marta Sánchez. Allà, un grup de policies, entre els quals hi havia el seu futur marit, van ajudar Rosa a escapar d'un tumult de fans. "Ell és el meu salvador, va ser i és el meu àngel, ell em va rescatar" va confessar mesos després. Sempre orgullosa de la seva parella, la Rosa presentava públicament el seu noi al programa de Toñi Moreno on va sentenciar: "Tinc el millor home que existeix".

Ara caldrà esperar a conèixer més detalls sobre com serà l'esperava casament de la guanyadora de la primera edició d' Operación Triunfo i si la llista de convidats comptarà amb el nom de tots els seus companys o per contra en farà una selecció d'alguns com ja va fer Chenoa, casament a què Rosa no va estar convidada.