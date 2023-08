Una imatge de fitxer de la parella. Foto: Europa Press

Durant els últims anys, Tamara Gorro i Ezequiel Garay han protagonitzat diferents anades i vingudes. Finalment i després de diverses ruptures, la parella va decidir posar fi al seu matrimoni el desembre de 2022, i va ser aquest estiu quan la influencer va decidir comprar una casa a Eivissa per gaudir d'aquesta nova etapa de la seva vida.

Des d'aleshores, Tamara no ha dubtat a compartir les vacances a l'illa pitiüsa amb tots els seus seguidors, però... ometent alguns detalls? La col·laboradora sempre ha comentat amb total naturalitat quan els seus fills havien de passar uns dies amb el seu pare o, per contra, tornaven a estar amb ella, demostrant la bona relació que continuaven mantenint malgrat tot.

Ara, és el compte d'Instagram La Cuernis qui ha revelat algunes imatges que demostren el motiu pel qual els seus petits estan passant uns dies amb els avis en lloc de fer-ho amb els seus pares. I és que la influencer i l'exfutbolista estarien gaudint d'uns dies tot sol a l'illa, on estarien recuperant la flama del seu amor.

En algunes imatges compartides per La Cuernis, podem veure com tots dos han gaudit d'un dia espectacular en vaixell. Però no només això, i és que també hi ha fotografies de la parella sopant junts en un restaurant espectacular o fins i tot passejant de la mà per les Balears.