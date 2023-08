Imatges de Daniel Sancho amb moto i les proves del crim / Telecinco

Nous detalls del cas de l'assassinat d' Edwin Arrieta , que revelen com va ser la ràpida captura del principal sospitós, Daniel Sancho . La sobtada velocitat amb què la policia va localitzar el noi ha estat un dels temes més comentats les últimes setmanes, i ara s'ha descobert que tot es va desencadenar a partir d'un inesperat conjunt de coincidències i proves.

Segons els informes, la periodista d''El programa de l'estiu' ha explicat que la policia va seguir la pista de Daniel gràcies a una sèrie d'esdeveniments ocorreguts el 3 d'agost, un dia després del tràgic assassinat d'Arrieta. El fill de Rodolfo Sancho hauria arribat a un hotel amb la mà embenada, afirmant que s'havia tallat pelant un coco. Tot i això, les alarmes van sonar quan, després de preguntar pel seu amic als recepcionistes, va abandonar sobtadament l'hotel i es va dirigir a un restaurant local per esmorzar.

Mentre Sancho gaudia del seu esmorzar i compartia un vídeo al seu Instagram, aliè als esdeveniments que s'estaven desenvolupant -tal com han revelat les càmeres de seguretat del restaurant-, les autoritats havien fet un descobriment macabre en un abocador proper: restes humanes i un tiquet que vinculava directament el lloc on s'haurien adquirit diferents artefactes per cometre el crim.

Ràpidament, la policia va revisar les imatges de les càmeres de seguretat de la zona i va rastrejar les pistes de la moto que Daniel havia llogat. Amb aquesta informació en poder seu, les autoritats van aconseguir identificar el fill de Rodolfo com el principal sospitós. Els investigadors van examinar les seves xarxes socials, cosa que va portar a la ubicació del restaurant on havia esmorzat.

El que va passar a continuació va ser una veritable sorpresa. Les autoritats van trobar una motxilla negra al restaurant, 'oblidada' per Sancho, que contenia un ganivet, una gasa i restes de sang , de manera que quan va a la comissaria per denunciar la desaparició del seu amic, ja està acorralat i no torna a sortir-ne.