Un moment de lactuació. Foto: Europa Press

Després del terrible ensurt que ha patit al seu domicili, María del Monte torna a pujar a un escenari com a mostra de la seva professionalitat i amor pel seu públic. Només unes hores després de patir un terrible asat al seu domicili de Gines on es trobava amb la seva parella Inmaculada Casal, de la Muntanya pujava a l'escenari d' Antequera amb motiu de la seva Fira d'Agost on centenars de fans l'esperaven per mostrar-li tot el seu suport.

"Crec que tots i cadascun dels que esteu aquí mereixeu el suficient respecte perquè qualsevol esforç sigui poc" començava reconeixent Maria abans del concert per afegir "sabeu el que no em falten? Ganes, i això és l'important".

Tot i l'ensurt al cos, la Maria decidia deixar-se la pell sobre l'escenari per agrair al seu públic tot l'afecte que any rere any li ha demostrat en els moments més complicats. Amb canvi de vestuari inclòs, Maria va interpretar alguns dels seus temes més coneguts com Cántame, Y se amaron dos caballos o Sevillana de colores.

Nostàlgica amb el pas del temps, Maria no va dubtar a reconèixer davant dels seus fans que ella continua sent una dona romàntica i conservadora pel que fa a demostrar l'amor, cosa que s'ha anat perdent amb el pas del temps. "Jo sóc de les que pintava cors amb les inicials i de les que el segueix mantenint. El cor és el motor més gran de la vida i el quee ha de moure el món", ha apuntat.

Finalment, Maria va llançar un missatge als fans. "Quan estimeu, cal lluitar perquè us permetin estima. És lamentable, però és així. Cal saber que per sobre de tot no cal escoltar la gent, cal escoltar el cor", va dir.