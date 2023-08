Noves i esgarrifoses dades sobre l'assalt patit per María del Monte i Inmaculada Casal a la seva residència de Sevilla divendres a la matinada 25 d'agost. Tal com revela el diari digital 'El Debate', els lladres van fer servir una extrema violència verbal amb la parella, especialment amb la folklòrica, a la qual van emmordassar, lligar de mans i amenaçar de mort en reconèixer-la.

Maria de la Muntanya @ep



Com descobreix Nacho Abad, eren cinc assaltants amb passamuntanyes per no ser reconeguts que, després d'accedir a la propietat per la paret del darrere de la finca -que dóna al camp i compta amb una tanca de dos metres d'alçada, que van escalar amb un palet de fusta- i rebentar a puntades de peu la porta principal de l'habitatge, van provocar moments d'autèntic pànic.



A l'interior de l'habitatge hi havia Maria, Immaculada, la filla de la periodista i el seu gendre, a més de l'empleada de la llar de la parella, i les amenaces de mort, de tortures i els insults extremadament violents van augmentar quan els lladres van reconèixer l'artista, a qui van lligar de mans i emmordassar mentre li exigien la combinació de la caixa forta.



Crits i intimidació que van fer efecte, ja que la cantant els hauria donat el que buscaven. Quan els assaltants van arrasar amb la caixa forta, emportant-se les joies que Maria ha adquirit al llarg de la seva carrera, a més de peces familiars d'important valor sentimental per a totes dues, van abandonar el lloc per on havien entrat.



A més de les joies, els cinc assaltants es van emportar els mòbils de la parella, de la seva filla, del seu gendre i de la persona de servei, llançant-los al camp perquè no poguessin demanar ajuda abans que els donés temps a fugir.



Un atracament que Inmaculada ha confessat que va ser "traumàtic" i després del qual la cantant i la seva dona reprenen a poc a poc la normalitat. Lluny d'abandonar el seu habitatge després d'aquesta experiència terrorífica després de la qual no han pogut tornar a agafar el son, la parella ha decidit augmentar la seguretat de casa per evitar un nou assalt.



Un operari d'una coneguda empresa d'alarmes ha instal·lat una nova alarma i càmeres de seguretat al lloc, col·locant una placa amb les noves mesures de seguretat que té la residència de Maria que, com ha deixat clar, convertirà casa seva en un "búnquer" per no tornar a patir una cosa semblant al que va viure divendres a la matinada.