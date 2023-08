Tejero, en un acte recent. Foto: Europa Press

Fernando Tejero s'ha pronunciat sobre el difícil tràngol que està travessant Rodolfo Sancho després de la detenció del seu fill Daniel pel presumpte assassinat d'Edwin Arrieta a Tailàndia.

Tot i que destaca que mai no ha treballat amb ell, el protagonista de La que se avecina reconeix que està vivint amb "molta pena" el que li està passant al seu company de professió. "Se'l veu molt bon oncle, tot el que n'he sentit són paraules meravelloses i bo, enviar-li moltíssima força, moltíssim ànim i una abraçada molt gran. És que davant d'una situació així no es pot desitjar res més que el millor ” explica.

L'actor també s'ha pronunciat sobre el polèmic petó de Luis Rubiales a Jenni Hermoso, i no ha dubtat a enviar un contundent missatge a l'encara president de la Federació Espanyola de Futbol. "Aquestes noies campiones han aconseguit aquest èxit tan important per al país i per al futbol femení. Que ho segueixin celebrant perquè tenen motius per a això. Que se'n parli més d'això que de… Se'ls ha tret protagonisme i el protagonisme ho tenen unes dones que han triomfat i són unes campiones" afirma, dirigint-se al de Motril per recordar-li que "els petons han de ser consentits". "Visca el feminisme, visquin les dones, que seguim logant moltes coses per a les dones, que seguim avançant que és el camí" afegeix.

Finalment, i després del missatge que Dani Martín ha publicat a xarxes socials criticant la música que s'estila ara i explicant que s'ha retirat temporalment perquè necessitava respirar, Fernando ens explica que “en aquestes està” encara. "Vaig estar amb ell l'altre dia i està molt bé. Tots hem de descansar i ell està ara en aquest procés de descansar i de preparar-se per continuar component, per a temps futurs" assegura, convençut que l'exvocalista d'El canto del loco no trigarà a donar-nos alguna sorpresa en forma de nova cançó.