L'exdona de Kevin Costner vol que els seus fills viatgin en avions privats durant unes luxoses vacances. L'actor d''El guardaespatlles', de 68 anys, va guanyar recentment la seva batalla perquè la seva exparella, la dissenyadora de bosses Christine Baumgartner , de 49 anys, es mudés de casa seva de 145 milions de dòlars a Califòrnia després que ella sol·licités el divorci.

Però ara l?exdona, a través del seu equip legal, ha subratllat la seva exigència que els seus tres fills puguin continuar vivint l?estil de vida a què es van acostumar quan vivien en família.

La dissenyadora de bosses ha demanat a un tribunal que ordeni a l'estrella de Hollywood pagar-li gairebé 200.000 dòlars (uns 184.000 euros) per una manutenció mensual que permeti que els seus fills puguin mantenir el mateix nivell de vida que quan estiguin amb cura.

El seu equip legal va fer un escrit presentat abans d'una audiència programada per dijous sobre els termes de la seva separació, que va ser obtingut per Us Weekly: “El tribunal ha d'establir la manutenció dels fills a un nivell que, quan els nens estiguin amb Christine , visquin un estil de vida relativament comparable a què gaudeixen quan estan amb el seu pare”.

"L'ordre judicial ha de permetre que els nens rebin una manutenció a un nivell proporcional a la considerable riquesa de Kevin, fins i tot si aquest nivell de manutenció també millora el nivell de vida de Christine", van afegir els advocats.

Els advocats de Baumgartner van afegir que ella i els fills de Costner (Cayden, de 16 anys, Hayes, de 14 i Grace, de 13) haurien de viure en una "casa comparable" a la de Costner quan estiguin sota la seva custòdia.

Els seus tres advocats també van exigir que els nens poguessin prendre “vacances comparables” quan estiguessin amb ella, cosa que inclou volar amb avió privat.

“Com que els nens viatgen en avions privats per anar a vacances de luxe quan estan amb el seu pare, el Codi de Família dicta que Kevin ha de pagar suficient manutenció a Christine perquè els nens poden anar-se'n de vacances similars quan estiguin amb ella. En aquest cas, la pauta de manutenció infantil sol·licitada per Christine de 175.057 dòlars al mes no serà suficient per replicar l'estil de vida de Kevin, però sí que serà suficient per permetre proporcionar als nens un estil de vida que sigui relativament comparable”, conclou l'escrit dels advocats.

Costner va ser vist la setmana passada baixant-se d'un avió G5, el lloguer del qual costa fins a 11.500 dòlars (uns 10.600 euros) l'hora.