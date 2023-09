L?actor, en una imatge promocional. Foto: Europa Press

Rodolfo Sancho ha esdevingut l'home més buscat del moment. Refugiat a casa seva de Fuerteventura des de la detenció del seu fill Daniel a Tailàndia pel presumpte assassinat i esquarterament d'Edwin Arrieta , l'actor encara no ha viatjat al país asiàtic per visitar el jove a la presó.

Davant l'allau d'informacions sobre la seva imminent marxa, els seus portaveus explicaven fa uns dies que l' artista posaria rumb a Koh Samui així que fes certes gestions i assumptes pendents a Espanya (com reunir-se amb els seus advocats o reajustar la seva agenda professional) sense revelar quan es retrobaria per fi amb el seu fill.

Aquest divendres 1 de setembre, en canvi, hi ha novetats sobre el viatge, que ja té data i full de ruta marcat. Segons Así es la vida, l'actor ja té les maletes llestes, abandonarà Fuerteventura les properes hores i serà aquest diumenge 3 de setembre quan aterri a Tailàndia.

Tot i això, els seus primers passos al país no passen per desplaçar-se a l'illa de Koh Samui per visitar Daniel a la presó, sinó que allargarà un parell de dies la seva estada a la capital, Bangkok, per realitzar diversos tràmits relacionats amb fill.

Rodolfo es reunirà en primer lloc amb Khun Anan, el lletrat tailandès que s?encarrega del cas, per traçar l?estratègia de defensa a seguir de cara al judici en què Daniel s?enfrontarà a una possible pena de mort. També és probable que es reuneixi amb representants de l'Ambaixada d'Espanya a Tailàndia, que us prestaran assessorament i us guiaran en els passos a seguir per visitar el seu fill a la presó.

Cosa que no passarà en principi fins dimecres, ja que encara que els seus plans passen per viatjar a Koh Samui el dimarts 5, les visites dels familiars als reclusos es produeixen al matí, i Rodolfo no arribaria a temps.

A l'aire, moltes incògnites, com la possibilitat que l'actor trenqui el seu silenci i atengui els mitjans de comunicació a les portes de la presó després del seu esperadíssim retrobament amb el seu fill quan estaria a punt de fer-se un mes -el 7- des de la seva entrada a la presó preventiva per l'atroç crim.

També es desconeix si Rodolfo coincidirà a Koh Samui amb la seva exparella, Silvia Bronchalo, o si la mare de Daniel abandonarà l?illa després de l?arribada de l?actor. Aquest dijous va ser la primera vegada que l'exactriu -que va arribar a Tailàndia el 17 d'agost passat- no va visitar el seu fill al centre penitenciari.