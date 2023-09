Campos es troba en una situació crítica després de ser ingressada d'urgència a un hospital de Madrid a causa d'una insuficiència respiratòria aguda. EP

L'any 2022, María Teresa Campos va ser guardonada amb el prestigiós Premi Andalusia de Periodisme a la Trajectòria Professional en una cerimònia celebrada a Sevilla. En aquell moment, va expressar la seva enyorança per la feina i la necessitat de tenir un espai propi a l'àmbit periodístic.

Tot i això, aquest diumenge al matí, María Teresa Campos ha estat ingressada d'urgència en un hospital de Madrid, amb un estat de salut catalogat com a "greu". Segons un comunicat oficial de la Fundació Jiménez Díaz, on està hospitalitzada, la periodista presenta un quadre d'"insuficiència respiratòria aguda", i el seu pronòstic actual és "reservat, dins de la gravetat".

En els últims mesos, María Teresa havia experimentat un notable deteriorament en la seva salut, cosa que havia generat preocupació entre els seus familiars i familiars. Terelu Campos i Carmen Borrego, les seves filles, havien compartit aquestes preocupacions a les seves entrevistes més recents. El programa d'entreteniment "Socialité" ha seguit de prop aquesta notícia i va poder establir contacte amb Carmen, la filla menor de María Teresa, que va informar que li estan fent diverses proves mèdiques, i que seran els metges els que proporcionin informació addicional sobre el seu estat.

Tot i els desitjos de Terelu i Carmen Borrego de retre homenatge a la seva mare a la televisió, lamentablement, aquest projecte no es durà a terme, almenys no a la cadena Telecinco, on originalment es planificava. La cadena ha decidit rebutjar la producció del documental, la qual estaria a càrrec de Cuarzo Producciones (Banijay Iberia).

Aquest homenatge planejat hauria destacat la trajectòria destacada de la veterana presentadora, que actualment enfronta un període de salut complicat i s'ha allunyat de la televisió. El documental hauria explorat els anys més destacats i els moments més memorables tant en la seva vida personal com professional.