Guevara, en un acte promocional. Foto: Europa Press

Diumenge passat 3 de setembre saltava la notícia de la detenció de Gabriel Guevara per una presumpta violència sexual a Venècia, tal com publicava The Post Internazionale i que minuts més tard es feia ressò el programa Socialité.

Una informació que suposava un enrenou mediàtic perquè el jove actor ha assaborit l'èxit després del seu paper a Culpa mía. Fa tan sols unes hores, Pedro Fernández González -advocat de Gabriel- emetia un comunicat informant que l'actor "va ser retingut per la policia italiana a Venècia" a causa d'"un antic procés a França, quan era menor d'edat i que a Espanya ja va sortir resolt a favor seu amb totes les absolucions".

D'aquesta manera, el seu advocat i sobretot la seva família "esperem que aviat quedi en llibertat" ja que esperen que "es comprovi l'error" en aquesta retenció que "entenem irregular".

El fill de Marlène Mourreau era a Venècia per rebre el premi a millor actor jove, atorgat per Filming Italy . Ara esperen que el Tribunal d'Apel·lacions es pronunciï sobre el cas abans que comenci el procés d'extradició.