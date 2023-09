Foto: Instagram (@tamara_gorro)

Tamara Gorro va ser la gran protagonista de l'edició del 4 de setembre d'Y ahora Sonsoles, parlant del que tothom estava esperant: s'ha reconciliat amb Ezequiel Garay?

La col·laboradora de televisió ha gaudit d'un estiu de somni amb amics, família i també amb el seu exmarit... han estat diverses vegades que se'ls ha vist a Eivissa i això ha alimentat els rumors d'una possible reconciliació entre tots dos, però ho cert és que cap dels dos ha volgut confirmar ni desmentir res.

Fins avui. Tamara arribava amb ganes d'explicar-ho tot i deia a Sonsoles "què vols saber, senyora?" i s'afanyava a desmentir rotundament que s'hagin donat una nova oportunitat en l'amor: "No hem tornat, no hi ha reconciliació, no tornarem".

A més, ha aclarit que "Ezequiel i jo estem divorciats, no només separats" i ha aprofitat per explicar que s'ajunten moltes vegades pel bé dels seus fills: "Crec que l'estabilitat d'unes criatures és imprescindible i uns nens, si avui sí i demà no, se'ls pot marejar”.

D'aquesta manera, la Gorro ha tornat a explicar que entre ella i Ezequiel hi ha una relació bonica pel bé dels seus fills, però no una reconciliació. Han estat junts aquest estiu perquè els seus fills gaudissin de tots dos, però no amb cap altre fi, així que de moment només podem parlar d'una cordialitat.