Terelu Campos i Carmen Borrego, filles de la periodista María Teresa Campos, morta aquest dimarts als 82 anys, s'han acomiadat de la seva mare al Tanatori de La Paz a Tres Cantos (Madrid).

Carmen Borrego i Terelu Campos al tanatori de La Paz, a 05 de setembre de 2023, a Madrid (Espanya).

"Vosaltres heu perdut una de les grans professionals del nostre país i nosaltres hem perdut la nostra mare", ha assenyalat aquest dimarts Terelu Campos en declaracions als mitjans des del tanatori.

La col·laboradora ha explicat que la periodista serà incinerada i descansarà a Màlaga amb la mare i els germans "perquè era el seu desig". "Gran part de la família no ha pogut venir perquè s'ha desenvolupat tot més ràpid del que crèiem, malgrat que fa gairebé un any que està en circumstàncies molt doloroses", ha dit.

Així mateix, la filla de la presentadora ha destacat que María Teresa Campos ha estat la "mestra" de molts dels periodistes que hi eren presents. "Ella hauria desitjat que us tractéssim amb l'afecte i el respecte que ella sempre us ha tingut", ha dit.

"Ha estat un camí molt difícil i molt llarg, de gairebé un any, hem intentat portar-lo amb més respecte cap a ella, mereixia tenir intocable la seva dignitat i la seva intimitat, per això sempre hem pregat als mitjans de premsa que es preservés la seva imatge “, ha prosseguit.

En aquest context, Terelu ha reconegut que, encara que "sempre hi ha algú que no", els periodistes han entès que hi ha coses que s'han de "respectar" . "Hi ha vegades que un pot informar, comptar i participar i compartir amb els companys, però hi ha coses que hem de respectar perquè tots tenim mares, pares, i en aquest sentit sé que ho heu entès, sempre hi ha algú que no, però això passa a totes les professions de la vida", ha precisat.

També ha tingut paraules d'agraïment a l'equip de la Fundació Jiménez Díaz, on Maria Teresa Campos va ingressar d'urgència diumenge passat per una insuficiència respiratòria aguda i en estat molt greu. "No ens podem oblidar de tot l'equip de la Fundació Jiménez Díaz, l'afecte amb què ens han tractat. Gràcies a tot el personal, als metges ia les infermeres", ha recalcat.

Per la seva banda, Carmen Borrego ha donat les gràcies a tots els mitjans "per l'afecte i el respecte" amb què s'està tractant "una gran periodista, una gran comunicadora".

"Ha estat impressionant veure com persones que no coneixien la meva mare han plorat amb ella. Sentir aquest afecte ens ha reconfortat tant, crec que a ella també l'haurà reconfortat", ha assegurat.

Carmen Borrego, que ha indicat que la seva mare serà incinerada "en la intimitat" i que la família farà una missa a les 21.00 hores, ha acabat les declaracions recordant una frase de la 'reina dels matins': "No et retira ningú, et retira el públic ia mi el públic no m'ha retirat”.