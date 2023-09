Foto: Europa Press

Rodolfo Sancho es deixava a Tailàndia per primera vegada després que aterrés al país diumenge passat 3. Per primera vegada, l'actor ha parlat davant els mitjans de comunicació que hi són cobrint la notícia, assegurant que té "total confiança i respecte" per les autoritats de Tailàndia", dient a més que "fins aquell moment, no podem fer res més".

A més, el pare de Daniel Sancho ha confessat que "sento l'enrenou que s'ha creat" per l'assassinat i l'esquarterament del colombià Edwin Arrieta a mans del seu fill i ha aclarit que "no ve incitat ni per mi ni per la meva família".

També ha tingut paraules per a la família del colombià, a qui els ha enviat el seu "més sentit condol i condol" perquè "entenc que estarà amb un enorme dolor" després dels fets. Esperançat, Rodolfo ha expressat el desig que la policia lliuri l'informe del cas a la Fiscalia i advocats "per saber exactament què és el que ha passat" i agraïa tota la gent que li ha donat suport en aquestes setmanes tan difícils per a ell i família.

Aquestes són les primeres declaracions de l'actor davant de les càmeres, ja que quan es va deixar veure a l'aeroport de Fuerteventura i posteriorment a Madrid no va fer cap comentari i va advertir que quan arribés el moment oportú parlaria sobre aquest cas que ha fet la volta al món.